Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалась от отправки наблюдателей на парламентские выборы в России, которые пройдут в сентябре, говорится в пресс-релизе организации.

Данное решение ОБСЕ объяснила политикой российских властей, в частности, ограничениями на количество наблюдателей. Москва была согласна принять не более 50 человек из ОБСЕ и 10 человек от Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за «санитарно-эпидемиологической ситуации в стране».

В организации в ответ заявили, что для эффективного наблюдения ОБСЕ сама должна устанавливать количество наблюдателей. По мнению представителей организации, российские власти не предоставили достаточного разъяснения того, как ограничение миссии наблюдателей поможет в борьбе с распространением коронавируса.

«Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения (на выборах), имеет важное значение... Настойчивые требования российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы могли бы направить... к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным», – отмечается в заявлении директора Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи.

«Мы чрезвычайно сожалеем о том, что наше наблюдение за предстоящими выборами в России не будет возможным», – добавил он.

В ОБСЕ также напомнили, что недавняя миссия организации, развернутая в России с мая по июнь, пришла к выводу, что на выборы нужно отправить 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Наблюдатели ОБСЕ присутствовали на всех общенациональных выборах в России, начиная с 1993 года.

В июле Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ сообщал, что приезд и работа на сентябрьских выборах иностранных и международных наблюдателей будут зависеть от ситуации с коронавирусом.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.