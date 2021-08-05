Глава Партии единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев выступил с рядом громких заявлений, указав на то, что ситуация вокруг готовности Еревана соблюдать требования трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе стремительно меняется, причем, в худшую сторону. По его словам, большая часть армянского истеблишмента больше не намерена считаться с интересами России и хочет торпедировать ее посредническую миссию на Южном Кавказе, пригласив французских медиаторов.

Впрочем, в этом поведении армянских властей Гасангулиев не видит признаков приближающегося силового сценария. «Одной пощечины достаточно, чтобы вразумить их», – уверен депутат. По его словам, если Армения не будет исполнять соглашение от 10 ноября, давать согласие на Зангезурский коридор и на мирное соглашение с Азербайджаном, Баку должен объявить о нарушении сделки по прекращению огня и запросить вывод российских миротворческих сил из Карабаха. А перед армянами нужно в ультимативной форме поставить конкретные сроки.

У азербайджанских политиков растет подозрение, что западный мир также не заинтересован в открытии коридора Север-Юг, потому что, с их точки зрения, это может лишить дополнительных доходов Грузию и подорвать ее региональные позиции. Кроме того, проект Зангезурского коридора вполне соответствует в том числе интересам России, а Запад это раздражает, уверены в Баку.

Действительно, за последние недели появились данные, что дипломаты Франции и Армении интенсифицировали переговоры в Ереване, Париже и Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН. Наблюдатели подозревают, что страны пытаются обговорить пути возможного срыва трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России по Карабаху. Несмотря на короткие руки западных посредников, поводы переживать за реализацию ноябрьской сделки есть.

Пограничный натиск

Ереван демонстративно увеличил число военных провокаций на границе с Азербайджаном. В минувшие выходные Минобороны Азербайджана сообщило, что «подразделения ВС Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии» в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района. В Баку сообщили, что враг был подавлен ответным огнем, а ситуация стабилизировалась.

Но стабильность остается хрупкой. На минувшей неделе интенсивность перестрелок на армяно-азербайджанской границе резко возросла. В результате одного из инцидентов были ранены двое азербайджанских военнослужащих, в то время как нападающая сторона понесла реальные потери: Ереван сообщил о трех погибших. По предложению российской стороны между Азербайджаном и Армений была достигнута договоренность о прекращении огня. Впрочем, российская инициатива не показала реальной эффективности «на земле».

Неудивительно, что официально вступив в должность премьера, Никол Пашинян подписал указ об освобождении от занимаемого поста губернатора граничащей с Азербайджаном Гегаркуникской области Гнела Саносяна. Еревану остается только перетряхивать старые кадры и маскировать новые провокации. В этих условиях надежда на то, что Армения даст добровольное согласие на начало работы над Зангезурским коридором, иссякает. Возможно, Баку в скором времени не останется ничего, как омолаживать региональные коммуникации без упрямого Еревана.

Война без конца

В аналитике для британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) исследователь Ник Рейнольдс подчеркивает, что нестабильность пограничной ситуации между Азербайджаном и Арменией скорее сохранится. Он убежден: тотальное поражение Еревана на поле боя до предела озлобило армянский истеблишмент и сделало любую сделку «политически неприемлемой». У правительства Армении, отмечает Рейнольдс, нет другого выхода, кроме как оспаривать границы, черпая из этого свою легитимность.

«Конфликт в значительной степени положил конец армянской оккупации определенной территории Азербайджана, поэтому сейчас Азербайджан находится в идеальном положении, чтобы приступить к закладыванию основы для улучшения будущих отношений с соседом, не встречая при этом внутриполитических последствий», – уверен эксперт. В то же время, по его словам, у Баку стоит поучиться тому, как он абсолютно принимает тот факт, что «решительная оперативная победа в войне не обязательно дает уверенные политические результаты».

Рейнольдс считает, что конфронтация продолжится «в форме дипломатического антагонизма и постоянных стычек в нестабильном приграничном районе», однако от серьезной эскалации ситуацию в любом случае удержит тот факт, что у Еревана попросту нет военных ресурсов: Армения давно отстала от способности Азербайджана спонсировать и модернизировать армию, и есть подозрение, что она после прошлогоднего конфликта в скором времени не сможет восстановить силы.

Нетрудно предположить, что в этой ситуации наилучшей страховкой для Азербайджана остается укрепление двусторонних оборонных связей, особенно со столь последовательным союзником, как Турция. Именно этим задачам и соответствует подписанная не так давно Шушинская декларация.