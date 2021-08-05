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Японец получил $190 тыс. за капли от салата на полу супермаркета
Поскользнулся, упал, очнулся – 21 млн йен. Почти пять лет 60-летний житель Страны восходящего солнца добивался компенсации за неудачный шопинг в одном из токийских супермаркетов
Японец получил $190 тыс. за капли от салата на полу супермаркета
Фото: Japanese Supermarkets / Others
5 августа 2021 г.

Токийский окружной суд обнародовал решение по иску мужчины, который упал, поскользнувшись в овощном отделе одного из супермаркетов японской столицы, и постановил выплатить истцу компенсацию в размере 21 млн йен ($190 тыс.), сообщает NHK.

Дело по иску длилось пять лет. Поскользнувшийся в магазине 60-летний мужчина получил травмы и подал в суд на супермаркет в префектуре Канагава с целью возмещения морального и материального ущерба.

Глава судебной комиссии Юкио Синада заявил, что японец упал, потому что каждый раз, когда покупатель снимал с полки красный лист салата, вода с него капала на пол. Администрация магазина не приняла соответствующих мер, хотя была в курсе этой недоработки, отметил он.

Представители супермаркета попытались оспорить требование мужчины, заявив, что пол не мог быть мокрым. По их версии, покупатель упал, потому что слишком спешил и был в «сандалиях со скользящей подошвой».

Тем не менее, суд встал на сторону истца и постановил выплатить компенсацию расходов на лечение и временной нетрудоспособности, а также морального ущерба.

Аналогичный случай произошел в 2020 году. Тогда окружной суд Токио обязал супермаркет выплатить около 580 тыс. йен пострадавшему покупателю, который упал, наступив на кусочек тыквы перед кассовым аппаратом супермаркета, и повредил колено.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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