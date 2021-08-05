ПОЛИТИКА
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Католикос-патриарх Илия II назван самой авторитетной персоной Грузии
О своем положительном отношении к предстоятелю Грузинской церкви заявили 89% опрошенных жителей страны, 6% респондентов относятся к нему негативно, 5% – нейтрально
Католикос-патриарх Илия II назван самой авторитетной персоной Грузии
Католикос-патриарх Илия II назван самой авторитетной персоной Грузии / Others
5 августа 2021 г.

Католикос-патриарх Илия II остается самой авторитетной персоной в Грузии, свидетельствуют результаты социального опроса жителей Грузии, проведенного американским Международным республиканским институтом (International Republican Institute) летом 2020 года.

О своем положительном отношении к предстоятелю Грузинской церкви заявили 89% опрошенных. Еще 6% респондентов относятся к нему негативно, 5% – нейтрально.

Следом за патриархом в рейтинге доверия идут врач Амиран Гамкрелидзе (74% опрошенных относятся к нему положительно, 17% – отрицательно, 7% – нейтрально, еще 2% ничего не знают о нем), бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария (о своем положительном отношении к нему заявили 63% опрошенных, 31% относится к нему отрицательно, 5% – нейтрально) и мэр Тбилиси Каха Каладзе (57% респондентов относятся к нему положительно, 37% – отрицательно, 6% – нейтрально). Уровень доверия действующему президенту Саломе Зурабишвили находится на отметке 32%, 62% респондентов не одобряют ее действия.

Что касается грузинских общественных институтов, то здесь наиболее широкой общественной поддержкой пользуются армия (89%), Грузинская православная церковь (85%) и медиа (71%). Дому Юстиции доверяют 65%, полиции – 62%, офису премьер-министра – 59%, местным властям – 53%. У правительства Грузии всего 50% поддержки, у парламента и того меньше – 46%. Офису президента доверяют всего 36% опрошенных жителей страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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