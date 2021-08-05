Россия ценит позицию Турции по закупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в интервью РИА «Новости» директор Четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон.

В Москве с удовлетворением отмечают поступательное наращивание российско-турецкого партнерства по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. «Не является исключением и военно-техническое сотрудничество. Реализация совместных проектов, прежде всего поставка Анкаре первого полка зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в 2019 году демонстрирует решимость наших стран к всестороннему укреплению взаимодействия в этой области. Видим для этого серьезный потенциал», – отметил Пилипсон.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что в Москве ценят позицию Анкары, которую Турецкая Республика сохраняет даже несмотря на открытое внешнее давление. На вопрос о возможности закупки Турцией второго полкового комплекта С-400 Пилипсон ответил, что профильные ведомства находятся в контакте по вопросам дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки были выполнены в 2019 году. Сделка вызвала недовольство со стороны США, что спровоцировало кризис в отношениях Вашингтона и Анкары.