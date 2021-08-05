Жителям Донецкой и Луганской областей Украины, считающим себя россиянами и связывающим свою судьбу не с Киевом, а с Москвой, следует переезжать в РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом».

Украинский лидер считает, что для решения ситуации в Донбассе важно, чтобы жители контролируемой сейчас пророссийскими боевиками его части (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) самоидентифицировались. «Есть выражение: «Человек находится в шпагате». Это он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории – точно для себя понять: ты русский, ты в России (я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя) или ты украинец и это твоя земля? Это твоя родина или ты гость?» – сказал Зеленский.

Президент Украины выразил убеждение, что Донбасс никогда не будет российской территорией. «Просто никогда. Неважно, сколько это [будет] оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом – и стена рухнет. Если не договорятся, люди все равно воспользуются моментом. Это невозможно», – уверен глава украинского государства.

«Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские», большая ошибка оставаться жить на Донбассе, – добавил Зеленский. – Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти, будет все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет».

При этом Зеленский пообещал , что «никто никого выгонять не будет», отъезд должен быть самостоятельным решением человека. «Поэтому я считаю – для будущего своих детей и внуков, – если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно».

«Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык (даже если тебя не учили в школе, сам почитай книжки, все придет, говори, как хочешь), если ты чувствуешь, что ты украинец, – будь там. Будь, держись, все равно эта земля будет деоккупирована в любом случае. Это история. Поэтому здесь нет: нормальный – ненормальный. Здесь есть: кто ты? Сам для себя ответь», – заключил украинский президент.

Слова президента Украины прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну», – убеждена она. По мнению Захаровой, президент пытается избавиться от своих избирателей из южных, восточных и юго-восточных регионов страны, как от «ненужных свидетелей не выполненного им обещания».

«Киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

В то же время первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью СМИ назвал «доверие России» своей самой большой ошибкой на посту президента.

«Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ к Ленинской библиотеке, к архивам, к которым никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, что никто тогда еще не знал», – сказал политик в беседе с украинским изданием «Левый берег».

Он был уверен, что Россия «изменится». «И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия», – отметил Кравчук.