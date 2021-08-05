Более 80 человек пострадали во время столкновений в Бейруте в день траура

Первая годовщина взрыва в порту Бейрута обернулась протестами и столкновениями с полицией. Люди вышли на улицы с требованием привлечь в ответственности чиновников, халатность которых привела к взрыву 2750 тонн аммиачной селитры и гибели 200 человек. Полицейские попытались остановить протест слезоточивым газом. Протестующие забросали их камнями. #бейрут #ливан #траур