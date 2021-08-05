ПОЛИТИКА
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Более 80 человек пострадали во время столкновений в Бейруте в день траура
Первая годовщина взрыва в порту Бейрута обернулась протестами и столкновениями с полицией. Люди вышли на улицы с требованием привлечь в ответственности чиновников, халатность которых привела к взрыву 2750 тонн аммиачной селитры и гибели 200 человек. Полицейские попытались остановить протест слезоточивым газом. Протестующие забросали их камнями. #бейрут #ливан #траур
Более 80 человек пострадали во время столкновений в Бейруте в день траура / Others
5 августа 2021 г.
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