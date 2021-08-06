ПОЛИТИКА
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Православная омичка подала в суд на «Макдоналдс» за нарушенный пост
Запретный чизбургер сладок: Ксения Овчинникова безукоризненно постилась 16 лет, пока в 2019 году ей на глаза не попалась реклама аппетитных бургеров всего за ₽39. Соблазн был столь велик, что женщина нарушила пост, продолжавшийся к тому моменту месяц
Православная омичка подала в суд на «Макдоналдс» за нарушенный пост
Фото: ТАСС / Others
6 августа 2021 г.

Жительница Омска Ксения Овчинникова подала иск в Замоскворецкий районный суд Москвы на сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» с требованием возместить ей моральный ущерб компенсацией в размере ₽1 тыс. за нарушение Великого поста, пишет Telegram-канал Baza.

В заявлении омичка указала, что в 2019 году во время православного Великого поста она проходила мимо ресторана «Макдоналдс» на проспекте Маркса и увидела рекламный баннер с изображением бургеров за ₽39.

«Согласно монастырскому уставу, по которому я как православная христианка пощусь уже более 16 лет, разрешено есть только растительную пищу, за исключением растительных масел. К тому моменту пост продолжался уже около месяца, увидев рекламный баннер, я не смогла сдержаться, посетила ресторан «Макдоналдс» и купила чизбургер», – пишет пострадавшая в иске.

В определении суда отмечается, что «в нарушение вышеуказанных требований закона истцом к исковому заявлению не приложены: квитанция о покупке продукта ООО «Макдоналдс», фотография спорного рекламного баннера, а также документы, подтверждающие отправку копии иска с приложениями ответчику. При таких обстоятельствах поданное заявление подлежит оставлению без движения».

В Русской православной церкви омичке посоветовали пойти на исповедь, а не в суд.

Ранее Овчинникова подавала в суд на телеканал «Муз ТВ». При просмотре передачи-караоке она обнаружила в тексте песни 20 орфографических и пунктуационных ошибок. Женщина посчитала это оскорблением и также потребовала компенсацию в ₽1 тыс.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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