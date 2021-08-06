76 лет назад, 6 августа 1945 года, США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима. Через 3 дня, 9 августа, удару повергся Нагасаки. Это единственный случай боевого применения ядерного оружия в истории. Общее число жертв трагедии – свыше 450 тыс. человек, выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением. / Others