ПОЛИТИКА
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В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки Хиросимы
76 лет назад, 6 августа1945 года, США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима. Через 3 дня,9 августа, удару повергся Нагасаки. Это единственный случай боевогоприменения ядерного оружия в истории. Общее число жертв трагедии – свыше 450 тыс. человек,выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
76 лет назад, 6 августа 1945 года, США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима. Через 3 дня, 9 августа, удару повергся Нагасаки. Это единственный случай боевого применения ядерного оружия в истории. Общее число жертв трагедии – свыше 450 тыс. человек, выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением. / Others
6 августа 2021 г.
Истории
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