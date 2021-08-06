Ленинский районный суд Саратова арестовал на два месяца 33-летнего полицейского, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает «Интерфакс».

Источник агентства сообщил, что в отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

«По версии следствия, полицейский изнасиловал 18-летнюю девушку в отделе полиции № 4. Обвинение ему пока не предъявлено», – сказал собеседник «Интерфакса».

Ранее 18-летняя жительница Саратова заявила, что лейтенант полиции изнасиловал ее в ночь на 20 июля в городском отделе полиции № 4. Пострадавшая утверждала, что ее вызвали в отдел МВД на профилактическую беседу после ссоры с подругой, которая пожаловалась мужу, а тот попросил знакомого сотрудника полиции «разобраться», пишет «КП». Лейтенант предложил уладить конфликт с помощью «профилактической беседы».

По словам девушки, полицейский вызвал ее в отдел и, не внося ее имя в журналы учета, отвел в помещение, где не было камер наблюдения. Там мужчина ее избил и изнасиловал. Вечером того же дня саратовчанка написала заявление в полицию.

Медики, проводившие экспертизу, обнаружили на теле девушки ушибы. В рамках проверки были изъяты записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как молодая женщина приходит и уходит из отделения. В мусорном ведре нашли использованный презерватив, его отправили на экспертизу.

Сам полицейский все обвинения отрицает. По его версии, за день до изнасилования к нему в участок приходила знакомая (никак не связанная с жертвой) и добровольно вступила с ним в сексуальные отношения.

В Следственном комитете и МВД арест полицейского пока не комментировали.