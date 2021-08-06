БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Узбекистане создали пушку, убивающую COVID-19 и другие инфекции
Прибор BioGenetic, который начали собирать еще до пандемии, может уничтожить не только вирусы туберкулеза и гепатита, но и коронавирус. Пушка уже прошла испытания на британском и африканском штаммах COVID-19
В Узбекистане создали пушку, убивающую COVID-19 и другие инфекции
В Узбекистане создали пушку, убивающую COVID-19 и другие инфекции / Others
6 августа 2021 г.

Узбекистанские инженеры разработали аппарат BioGenetic для борьбы с коронавирусом, сообщает портал Podrobno.uz.

По словам ее создателя, инженера Олима Юсупова, прибор может как проводить профилактику, так и способствовать лечению различных заболеваний – туберкулеза, гепатита, COVID-19 и других инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем.

Это возможно благодаря технологии, которая обеззараживает воздух с помощью электронов. Таким образом, уничтожаются все вирусы и бактерии.

Пушку уже испытали на британском и африканском штаммах COVID-19, результаты, по словам разработчиков, «впечатляющие».

BioGenetic был разработан еще до пандемии коронавируса. Первоначально он был размером с рекламный щит и создавался для борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах целого города, района и региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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