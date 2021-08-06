Мусульмане Беларуси осудили литовские власти за жестокое обращение с беженцами и убийство 30-летнего иракца Джафара Хуссейна Юсуфа, сообщает IslamNews.

По данным следствия, литовские пограничники нанесли мужчине десятки ударов тяжелым предметом по конечностям. Смерть наступила в результате большой потери крови.

Председатель (муфтий) Мусульманского религиозного объединения Беларуси Абу-Бекир Шабанович заявил, что община внимательно следит за трагическим развитием событий на границе и не может оставаться в стороне, осуждая насилие в отношении беженцев.

Шабанович раскритиковал решение Литвы поставить на границе с Беларусью заборы с колючей проволокой, отметив, что такой недружественный шаг недопустим для соседей.

Религиозный деятель добавил при этом, что всегда позитивно относился к литовскому народу, напомнив, что его жена сама родом из этой страны, а сейчас там живет одна из его сестер.

Тем не менее, муфтий считает, что правительство в Вильнюсе стремится продемонстрировать собственное превосходство, что «вызывает неприязнь».

Поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву вырос в 30 раз после слов президента Александра Лукашенко о том, что после введения европейских санкций республика перестанет быть барьером для наркотрафика и мигрантов с Ближнего Востока.