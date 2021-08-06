Ичан-Кала – центр притяжения туристов

Ичан-Кала находится в центре города Хива. Это не только известная туристическая достопримечательность в Узбекистане, но и жилой район. Здесь живет около 5 тысячи человек. Туристы, посещая первый памятник Всемирного наследия Юнеско в Центральной Азии, могут не только купить там интересные сувениры на память, но и остановиться переночевать в гостевых домах у жителей, чтобы полноценно прочувствовать атмосферу древнейшего района. #Ичан_Кала #Азия #Узбекистан