В оккупированную Палестину в среду прибыло 130 этнических евреев-переселенцев из Франции, сообщает «Аруц Шева».

Переселенцы приземлились в аэропорту имени Бен-Гуриона в рамках кампании «Сезон алии», проводимой Министерством алии и интеграции и Международным братством христиан и евреев с целью поощрения алии из Франции, где количество антисемитских инцидентов против французских евреев вроде как продолжает расти.

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете заявила, что в 2021 году миграция евреев из Франции в оккупированную Палестину выросла на 116% по сравнению с прошлым годом. Всего же с начала текущего года в Палестину из Франции переехало 1884 человека.

Переселение евреев в Палестину происходит одновременно с ожесточенной кампанией израильских властей по изгнанию коренных палестинцев из их домов и передаче недвижимости организациям поселенцев.

В 2021 году сионистское правительство предприняло очередные шаги по захвату палестинских домов в историческом квартале Шейх-Джаррах, когда верховный суд Израиля практически санкционировал выселение нескольких арабских семей из их законных жилищ на основании сомнительных законодательных инициатив. Вышедшие на протестные акции палестинцы столкнулисьс тотальной жесткостью полиции оккупационных властей.