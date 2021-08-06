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В Палестину прибыло 130 евреев из Франции
Иммиграция французских евреев в анклав растет на фоне израильской кампании по изгнанию коренных палестинцев из их домов
В Палестину прибыло 130 евреев из Франции
В Палестину прибыло 130 евреев из Франции / Others
6 августа 2021 г.

В оккупированную Палестину в среду прибыло 130 этнических евреев-переселенцев из Франции, сообщает «Аруц Шева».

Переселенцы приземлились в аэропорту имени Бен-Гуриона в рамках кампании «Сезон алии», проводимой Министерством алии и интеграции и Международным братством христиан и евреев с целью поощрения алии из Франции, где количество антисемитских инцидентов против французских евреев вроде как продолжает расти.

Министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете заявила, что в 2021 году миграция евреев из Франции в оккупированную Палестину выросла на 116% по сравнению с прошлым годом. Всего же с начала текущего года в Палестину из Франции переехало 1884 человека.

Переселение евреев в Палестину происходит одновременно с ожесточенной кампанией израильских властей по изгнанию коренных палестинцев из их домов и передаче недвижимости организациям поселенцев.

В 2021 году сионистское правительство предприняло очередные шаги по захвату палестинских домов в историческом квартале Шейх-Джаррах, когда верховный суд Израиля практически санкционировал выселение нескольких арабских семей из их законных жилищ на основании сомнительных законодательных инициатив. Вышедшие на протестные акции палестинцы столкнулисьс тотальной жесткостью полиции оккупационных властей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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