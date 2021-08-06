В Турции арестованы шесть подозреваемых в поджогах лесов в двух районах юго-западной провинции Мугла, сообщает Hurriyet Daily News.

По данным издания, 2 августа силы жандармерии задержали четырех человек с бутылками зажигательной смеси, которые устроили пожар в районе города Милас провинции Мугла, а затем попытались скрыться. Полиция задержала одного подозреваемого на въезде в провинцию Измир, остальных – в окрестностях, при этом подозреваемых пришлось спасать от гнева местных жителей. Трое из четырех задержанных были арестованы, один был освобожден под подписку о невыезде.

Еще трое были арестованы в Бодруме (провинция Мугла) после того, как, проезжая вдоль лесополосы, они выбросили из машины горящие окурки на сухую траву в районе деревни Мумджулар – недалеко от Бодрума.

Масштабные пожары в южной части Турции начались в конце июля. За 3 дня вспыхнули более 60 пожаров, что стало крупнейшим подобным бедствием за всю историю Турецкой Республики.

Высокая температура – не такая уж и редкость для страны, поэтому основной причиной с самого начала называли спланированные поджоги. Так, 31 июля полиция задержала двоих российских туристов, отправившихся на прогулку по дикой местности недалеко от Антальи. Однако основными подозреваемыми в поджогах лесов считаются террористы РПК.

В 2020 году один из лидеров террористов Мурат Карайылан дал инструкцию «жечь леса». «Двое-трое молодых людей вполне могут собраться вместе и что-нибудь сделать. Они могут сказать: «У нас нет оружия», но оно есть – это зажигалки и спички», – так Карайылан провоцировал молодежь на поджоги.