Добровольцы из числа сирийских беженцев принимают активное участие в очистке городов Германии, пострадавших в ходе июльского наводнения, пишет Al Jazeera.

Группа добровольцев в Германии заявила, что сотни волонтеров поспешили в наиболее пострадавшие районы западной части страны, увидев разрушения в социальных сетях. Наводнение унесло жизни как минимум 180 человек.

Сирийцы помогли собрать обломки и отреставрировать здания, например, многовековую церковь.

«В Германии находится 1 млн сирийцев, мы едины с немецким населением в хорошие и плохие времена», – сказал организатор группы волонтеров Баракат Убайд.

Большинство из волонтеров прибыли в Германию в 2015 году, спасаясь от гражданской войны и нищеты. Тогда страна приняла более миллиона беженцев и мигрантов.

«Многие дома немцев были разрушены, и наш тоже. Мы чувствуем то же, что и наши соседи. Мы уже испытывали это чувство, и теперь мы должны почувствовать его снова. Но, в конце концов, мы здесь, чтобы помочь, и мы работаем рука об руку с немцами, чтобы все отремонтировать. Что бы ни случилось, мы здесь», – сказал проживающий в Арвайлере сирийский доброволец Муайяд Абедельби.