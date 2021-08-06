Рейтинг «Единой России» за два месяца до выборов в Госдуму опустился до минимального с 2008 года значения, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» проголосовали бы 27% опрошенных. В 2008 году за единороссов готовы были проголосовать 39%, в 2013-м – 39%, в 2015-м – 55%. Рейтинг «Единой России» рухнул в 2018 году после пенсионной реформы и до прошлого года колебался в диапазоне от 31% до 34%. С 2020 года рейтинг партии не поднимался выше 33%.

Согласно результатам опроса, положительно к «Единой России» относятся 34% респондентов, отрицательно – 27%. Рейтинг других парламентских партий тоже снижается. Рейтинг КПРФ снизился до 11%, ЛДПР – до 9%, «Справедливой России – За правду» – до 6%.

Выросло число россиян, кто вообще не хочет идти на выборы. В августе 2020 года таких было 7%, сейчас – 17%.

Несколькими днями ранее результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что доля голосующих на выборах россиян достигла минимума за 17 лет измерения – 22%. В сентябре Россию ждут выборы в Государственную думу. Голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября. Соответствующий закон был подписан год назад, писалTRT на русском. При этом многие эксперты и правозащитники подвергают нововведение резкой критике из-за опасений фальсификаций в ходе голосования.