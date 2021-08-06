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Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за 13 лет
За правящую партию готов проголосовать только каждый четвертый россиянин. Рейтинг других парламентских партий тоже снижается
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за 13 лет
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за 13 лет / Others
6 августа 2021 г.

Рейтинг «Единой России» за два месяца до выборов в Госдуму опустился до минимального с 2008 года значения, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» проголосовали бы 27% опрошенных. В 2008 году за единороссов готовы были проголосовать 39%, в 2013-м – 39%, в 2015-м – 55%. Рейтинг «Единой России» рухнул в 2018 году после пенсионной реформы и до прошлого года колебался в диапазоне от 31% до 34%. С 2020 года рейтинг партии не поднимался выше 33%.

Согласно результатам опроса, положительно к «Единой России» относятся 34% респондентов, отрицательно – 27%. Рейтинг других парламентских партий тоже снижается. Рейтинг КПРФ снизился до 11%, ЛДПР – до 9%, «Справедливой России – За правду» – до 6%.

Выросло число россиян, кто вообще не хочет идти на выборы. В августе 2020 года таких было 7%, сейчас – 17%.

Несколькими днями ранее результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что доля голосующих на выборах россиян достигла минимума за 17 лет измерения – 22%. В сентябре Россию ждут выборы в Государственную думу. Голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября. Соответствующий закон был подписан год назад, писалTRT на русском. При этом многие эксперты и правозащитники подвергают нововведение резкой критике из-за опасений фальсификаций в ходе голосования.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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