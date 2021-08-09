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Япония перед Олимпиадой скрыла обнаружение опасного штамма COVID-19
20 июля в международный аэропорт Токио рейсом из Перу прибыла 30-летняя женщина, зараженная «лямбда»-штаммом коронавируса
Япония перед Олимпиадой скрыла обнаружение опасного штамма COVID-19
Япония перед Олимпиадой скрыла обнаружение опасного штамма COVID-19 / Others
9 августа 2021 г.

За несколько дней до старта Олимпиады-2020 в Токио Национальным институтом инфекционных заболеваний Японии (NIID) в аэропорту Токио был выявлен случай инфицирования «лямбда»-вариантом COVID-19, признанным наиболее устойчивым к вакцинам среди всех штаммов инфекции, утверждает The Daily Beast.

Ученые передали отчет о заражении в международную базу информации о коронавирусе GISAID, однако японская сторона не оповестила об этом широкую общественность.

Впервые этот штамм был обнаружен в Перу. Из отчета ученых следует, что «лямбда»-штамм обладает самой высокой заразностью.

Штамм в Японию занесла 30-летняя женщина, 20 июля прибывшая рейсом из Перу в международный аэропорт Токио. Вирус был обнаружен на контрольно-пропускном пункте аэропорта, пациентку изолировали от внешнего мира.

Как утверждают ученые, «лямбда»-штамм встречается в 90% случаев заражения COVID-19 в Перу и распространяется с высокой скоростью.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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