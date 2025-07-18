Президент США Дональд Трамп намерен подать в суд на The Wall Street Journal после того, как издание опубликовало статью о письме, якобы написанном им в 2003 году Джеффри Эпштейну.

Газета утверждает, что письмо было частью поздравительного альбома, собранного помощницей Эпштейна Гилейн Максвелл. Согласно описанию WSJ, открытка содержала несколько строк текста и рисунок обнаженной женщины, обведенной маркером.

Трамп отреагировал резко: «Это не мои слова, я так не говорю. И я не рисую. Это подделка. Я сказал Руперту Мердоку, что он не должен публиковать эту аферу. Но он напечатал — теперь я засужу его вместе с его третьесортной газетой».

В комментарии WSJ президент подчеркнул, что открытка — фальшивка: «Это не моя работа. Это фальшивка от The Wall Street Journal».

Ранее Трамп признавал, что был знаком с Эпштейном, но после его смерти неоднократно утверждал, что у финансиста якобы был «список клиентов», которым он предоставлял доступ к несовершеннолетним. Трамп обещал обнародовать этот список после возвращения на пост президента.

Однако Минюст США и ФБР заявили, что не нашли доказательств существования такого списка, что вызвало недовольство среди сторонников Трампа.