Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Будапешт утром 3 апреля. В аэропорту израильского премьера встретили с воинскими почестями. Один из венгерских военных держал флаг Израиля. Нетаньяху сопровождал министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

«Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху!» — написал он в Facebook, опубликовав фото встречи.

Нетаньяху планирует провести переговоры с венгерским премьером Виктором Орбаном. Совместная пресс-конференция ожидается в 12:30 по местному времени. Визит продлится до 6 апреля.

Приглашение Нетаньяху Орбан направил еще в ноябре 2024 года — на следующий день после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьера и экс-министра обороны Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в Газе.

Несмотря на то, что Венгрия является участником Римского статута, Орбан отказался выполнять ордер и пообещал Нетаньяху, что ареста не будет. По словам венгерского премьера, МУС «вмешивается в конфликт в политических целях».

Это первый визит Нетаньяху в Европу с 2023 года.

Венгрия подписала Римский статут в 1999 году и ратифицировала его в 2001-м. Сейчас, как заявили в канцелярии Орбана, страна готовится выйти из состава Международного уголовного суда.

Ранее и Польша, и Германия также дали понять, что не будут арестовывать израильского премьера в случае визита.