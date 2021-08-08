Китайский город Чжэнчжоу продезинфицировали

Китай усиливает борьбу с COVID-19. Города в разных регионах КНР проводят массовое тестирование жителей и вводят локдауны. А в городе Чжэнчжоу всю ночь дезинфицировали основные общественные места: железнодорожные станции, больницы, крупные торговые центры и автомобильные дороги. На это ушло около 6500 кг дезинфицирующего средства. #КНР #дезинфекция #Covid19