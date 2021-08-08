8 августа 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Китайский город Чжэнчжоу продезинфицировали
Китай усиливает борьбу с COVID-19. Города в разных регионах КНР проводят массовое тестирование жителей и вводят локдауны. А в городе Чжэнчжоу всю ночь дезинфицировали основные общественные места: железнодорожные станции, больницы, крупные торговые центры и автомобильные дороги. На это ушло около 6500 кг дезинфицирующего средства. #КНР #дезинфекция #Covid19
Китайский город Чжэнчжоу продезинфицировали / Others
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