Лионель Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции в ФК «Барселона»

Нападающий Лионель Месси не смог сдержать эмоций прощаясь с ФК «Барселона», в основном составе которого он играл начиная с 2005 года. 5 августа 2021 руководство клуба объявило, что не будет продлевать соглашение с аргентинским форвардом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. #Барселона #Месси #футбол