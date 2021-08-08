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Лионель Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции в ФК «Барселона»
Нападающий Лионель Месси не смог сдержать эмоций прощаясь с ФК «Барселона», в основном составе которого он играл начиная с 2005 года. 5 августа 2021 руководство клуба объявило, что не будет продлевать соглашение с аргентинским форвардом. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. #Барселона #Месси #футбол
Лионель Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции в ФК «Барселона» / Others
8 августа 2021 г.
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