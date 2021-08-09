В Тбилиси почтили память погибших в Южной Осетии в 2008 году

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и спикер парламента Каха Кучава возложили венки на братском кладбище Мухатгверди. Они напомнили, что Россия захватила 20% территории Грузии и что борьба за деоккупацию Цхинвальского региона и Абхазской автономной республики продолжается. В августе 2008 года в ходе 5-дневной войны Москва захватила часть территории Грузии и объявила их независимыми республиками. #Грузия #Россия #война