В настоящее время лесных пожаров, угрожающих каким-либо населенным пунктам в Турции, больше нет, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

«В целом ситуация с лесными пожарами в провинции Мугла улучшается», – цитирует заявление Пакдемирли с брифинга Anadolu.

Как отметил министр, всего в Мугле вспыхнуло 16 лесных пожаров, в тушении которых были задействованы шесть самолетов, 39 вертолетов, 630 поливочных машин, 128 экскаваторов и 3,6 тыс. сотрудников профильных служб.

Пакдемирли заверил, что пострадавшие от огня территории не будут отданы под какое-либо иное использование, в том числе коммерческое, и будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Глава ведомства добавил, что Турция готова оказать Греции, где также сейчас бушует стихия, помощь в ликвидации очагов возгорания. По словам министра, турецкие власти рассматривают вопрос об отправке в соседнюю страну пожарных самолетов.

«Мы думаем об этом. Ликвидировав лесные пожары в Турции, мы предоставим помощь Греции, если у нас будет такая возможность», – отметил он.

В конце июля сразу в нескольких турецких провинциях вспыхнули сильные пожары, которые привели к гибели восьми человек. По меньшей мере 770 жителей пострадали. СМИ выдвигали разные версии причин катастрофы: от аномальной жары до актов терроризма и поджогов. 6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что удалось потушить 196 очагов возгорания, еще 12 пожаров оставались активными.

В минувшие выходные в провинции Анталья, также сильно пострадавшей от огня, как и Мугла, пошел долгожданный дождь.