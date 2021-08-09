Уголовный суд Саудовской Аравии приговорил к 15 годам тюремного заключения бывшего представителя палестинского движения ХАМАС 83-летнего Мухаммада аль-Худари, сообщает Anadolu.

По словам его брата Абдель-Маджида аль-Худари, сыну аль-Худари Хани также был озвучен приговор – ему предстоит провести в тюрьме три года.

Глава комитета по делам иорданских заключенных в Саудовской Аравии Хадер Машайех подтвердил данную информацию.

Власти Саудовской Аравии на запрос агентства об аль-Худари не ответили.

Мухаммад аль-Худари был представителем ХАМАС в Саудовской Аравии с середины 1990-х по 2003 год. Он отвечал за связи организации с официальными лицами королевства.

Уже несколько лет мужчина борется с тяжелой болезнью. В феврале этого года правозащитная организация Amnesty International сообщила, что 83-летний аль-Худари перенес операцию из-за рака простаты.

Отец и сын аль-Худари были арестованы в апреле 2019 года. Amnesty International призвала Эр-Рияд отозвать беспочвенные обвинения в их адрес и освободить их.

Ливанская газета Al Akhbar в 2019 году утверждала, что власти Саудовской Аравии ведут против ХАМАС настоящую войну. Одновременно с Мухаммадом аль-Худари был задержан по меньшей мере 61 член организации, их счета заблокированы.

Издание также подчеркнуло, что за последние несколько лет более 100 палестинцев были депортированы из Саудовской Аравии после предъявления им обвинений в финансовой или идеологической поддержке «движения Сопротивления», а также за соответствующие публикации в социальных сетях.

На этом фоне в СМИ регулярно появляется информация о налаживании связей КСА с Израилем.

С 2007 года, после победы на общепалестинских выборах, ХАМАС является правящей силой в секторе Газа.