Турецкие и российские военные вернули сирийцам свет и воду

Военные Турции и России возобновили работу водонапорной станции «Аллук» и электростанции Мабрука в Сирии, которые были отключены из-за провокаций террористов ОНС/РПК и режима Асада. Благодаря достигнутому соглашению, около 200 тысяч сирийцев, проживающих в зоне операции «Источник мира», получили электричество, а жители провинции Хасеке – питьевую воду. #Сирия #Турция #Россия