Корнойбургский районный суд в Австрии приговорил 48-летнего чеченца Сарали Ахтаева к пожизненному тюремному заключению за убийство видеоблогера Мартина Бека (Мамихана Умарова) – уроженца Чечни, бежавшего из России в Европу, пишет Kurier.

Умарова убили 4 июля 2020 года в городе Герасдорф под Веной. Следствие установило, что за несколько дней до этого Мартин Бек договорился с обвиняемым о покупке пистолета Glock в обмен на подержанный автомобиль BMW. Они встретились в машине на парковке, после чего Ахтаев выстрелил в жертву. Его задержали в тот же день, а на его ботинках нашли следы крови убитого.

В ходе заседания 6 августа подсудимый не признал вину в преступлении, заявив, что убийство совершил другой человек. «Когда я уехал, он (Умаров – прим.) был еще жив. Настоящий преступник скрылся», – сказал Ахтаев.

Участники расследования не смогли выяснить, произошло ли убийство из-за ссоры во время сделки или же преступление было политически мотивированным, сообщил прокурор в заключительном слове.

За убийство блогера была обещана награда в размере $5 млн, сообщил на том же судебном заседании его телохранитель, который выступил на процессе как свидетель.

43-летний Мамихан Умаров вел YouTube-канал «Анзор из Вены», где критиковал, а также оскорблял, в том числе в нецензурных выражениях, главу Чечни Рамзана Кадырова и его родителей.

Сам Кадыров утверждал, что Мартин Бек стал «жертвой спецслужб, работающих против России, и в частности, меня».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать это преступление с главой Чеченской республики «нелогично». «Убитый гражданин Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове. Согласитесь, нелогично», – прокомментировал произошедшее спикер Кремля.

В июне 2020 года, за месяц до своего убийства, Умаров в интервью украинскому каналу «Свободный» говорил, что работал следователем в МВД непризнанной республики Ичкерия, покинул ее в период Второй чеченской войны, а в эмиграции выступал посредником при выполнении заказов на убийства, которые поступали из Чечни, и передавал информацию об этом спецслужбам Австрии и Украины.