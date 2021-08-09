Саудовская Аравия с 9 августа открывает границы для желающих совершить умру (малый хадж), в страну попадут полностью вакцинированные иностранные паломники, сообщает SPA.

«Министерство хаджа и умры объявило о начале приема паломников, совершающих умру, из числа граждан и жителей страны в дополнение к постепенному приему заявок на умру из различных стран мира», – сказано в сообщении агентства.

Первоначальная пропускная способность будет составлять 60 тысяч паломников в месяц, постепенно их число увеличится до 2 млн человек в месяц.

Паломники, прибывающие из-за пределов королевства, должны будут предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, заверенный официальными органами своей страны. Вакцина должна быть одобрена Саудовской Аравией. Страна признает следующие признанные Всемирной организацией здравоохранения вакцины: Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Sputnik V и другие российские вакцины ВОЗ пока не одобрены. По сообщениям СМИ, Москва и Эр-Рияд ведут переговоры по этому вопросу.

Королевство закрыло свои границы около 18 месяцев назад из-за пандемии COVID-19. С 1 августа въезд в Саудовскую Аравию разрешен вакцинированным иностранным гражданам. В стране зарегистрировано около 532 тысяч случаев коронавируса и более 8300 смертей.