ПОЛИТИКА
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В Афганистане уничтожили более 600 талибов за сутки
«Талибан» взял под контроль еще 5 провинций Афганистана. Силы правительства в Кабуле при поддержке США в ответ провели ряд крупных спецопераций, включая авиаудары по позициям движения. Минобороны уверяет, что за сутки убито почти 600 талибов, 200 ранены. Напряженность в стране резко возросла после объявления Вашингтона о полном выводе войск к 11 сентября. #Афганистан #США #Талибан
В Афганистане уничтожили более 600 талибов за сутки / Others
9 августа 2021 г.
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