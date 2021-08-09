В Афганистане уничтожили более 600 талибов за сутки

«Талибан» взял под контроль еще 5 провинций Афганистана. Силы правительства в Кабуле при поддержке США в ответ провели ряд крупных спецопераций, включая авиаудары по позициям движения. Минобороны уверяет, что за сутки убито почти 600 талибов, 200 ранены. Напряженность в стране резко возросла после объявления Вашингтона о полном выводе войск к 11 сентября. #Афганистан #США #Талибан