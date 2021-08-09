ТУРЦИЯ
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Отношения Татарстана и Турции развиваются на основе взаимного доверия
Турция инвестировала в республику $2,5 млрд – это больше, чем кто-либо еще из стран-членов ОИС. «Мы изо всех сил стараемся укрепить эти двусторонние отношения и завоевать это доверие», – указала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана
Отношения Татарстана и Турции развиваются на основе взаимного доверия
Отношения Татарстана и Турции развиваются на основе взаимного доверия / Others
9 августа 2021 г.

Доверительные узы между Татарстаном и Турцией играют ключевую роль в развитии двусторонней торговли, заявила Anadolu глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«У нас общая история и культура. Мы легко понимаем друг друга. И это составляет основу взаимного доверия», – сказала она. По ее мнению, наряду с доверием важную роль в углублении отношений играют успешные результаты сотрудничества с турецкими бизнесменами.

Минуллина подчеркнула, что Турция среди членов Организации исламского сотрудничества вложила наибольшие инвестиции в Татарстан. Объем инвестиций из страны составляет $2,5 млрд.

«Мы посещаем Турцию несколько раз практически каждый год. Мы приезжаем не только в Стамбул и Анкару, но и в Денизли, Анталью и многие другие города. Жители Турции очень гостеприимны. Мы каждый раз чувствуем себя как дома. Мы изо всех сил стараемся укрепить эти двусторонние отношения и завоевать это доверие», – указала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана.

В июне Турцию посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. В ходе визита он отметил, что Казань заинтересована не просто в укреплении уже сложившихся деловых отношений с Анкарой, но и в совместном развитии новых проектов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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