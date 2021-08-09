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Российская кошка загрызла лондонскую летучую мышь-рекордсмена
Крохотная летучая мышь вида лесной нетопырь установила рекорд дальности миграции, пролетев более 2 тыс. км от Великобритании до России, где погибла от лап кошки. Особь размером с большой палец и весом всего в 8 граммов обнаружили в Псковской области
Российская кошка загрызла лондонскую летучую мышь-рекордсмена
Фото: АА / Others
9 августа 2021 г.

Крохотная летучая мышь вида лесной нетопырь установила рекорд дальности миграции, пролетев больше 2 тыс. км от Великобритании до России, где погибла от лап кошки, сообщает «Би-би-си».

Израненную кошкой мышь размером с большой палец и весом всего в 8 граммов обнаружила жительница деревни Мольгино Псковской области Светлана Лапина. Натуралисты отвезли нетопыря в ветеринарную клинику, но там животное умерло.

На его крыле была пометка «Лондонский зоопарк». О находке сообщили в британский Фонд охраны летучих мышей (Bat Conservation Trust).

Оказалось, что эта особь лесного нетопыря была поймана и помечена в Лондоне в 2016 году натуралистом Брайаном Бриггсом. По подсчетам Фонда охраны летучих мышей, особь перед смертью преодолела 2018 км. Таким образом, она стала рекордсменкой по миграции из Великобритании на территорию континентальной Европы.

Первое место в миграциях по Европе принадлежит лесному нетопырю, окольцованному в Латвии – эту особь в 2019 году нашли в Испании, на расстоянии 2224 км от изначального места обитания.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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