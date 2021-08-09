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Российский флот получит сразу три атомные подводные лодки в 2021 году
ВМФ РФ передадут стратегическую подлодку «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевую «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носитель беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852)
Российский флот получит сразу три атомные подводные лодки в 2021 году
Фото: АА / Others
9 августа 2021 г.

Военно-морской флот России в 2021 году получит сразу три атомные подводные лодки, сообщил РИА «Новости» источник в кораблестроительной отрасли.

В конце июля генеральный директор Северного машиностроительного предприятия Михаил Будниченко также говорил, что до конца этого года планируется сдать три подводные лодки, однако не уточнил, какие именно.

Источник РИА «Новости» указывает, что речь шла о стратегической подлодке «Князь Олег» (проект 955А, «Борей-А»), многоцелевой «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и носителе беспилотных «Посейдонов» «Белгород» (проект 09852). При этом «Князя Олега» передадут флоту в сентябре этого года, а «Новосибирск» – в декабре.

Субмарина «Белгород» должна была войти в состав флота в конце прошлого года, но затем сроки сдачи были перенесены на конец 2021 года. Сейчас она проходит этап испытаний, на ней запущен реактор. Планируется, что подлодка завершит испытания к сентябрю.

В настоящее время РФ эксплуатирует четыре подлодки проекта 955 «Борей»/955А «Борей-А», еще несколько субмарин этого типа находятся на разных стадиях строительства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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