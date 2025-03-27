Три врача и один фельдшер погибли в израильских тюрьмах от пыток и голода, сообщила правозащитная организация Physicians for Human Rights. По ее данным, всего около 150 медиков из Газы остаются за решеткой. Они подвергаются пыткам, избиениям, сексуальному насилию и унижениям. Заключенным не дают еды и медицинской помощи.

«Они арестованы просто потому, что они палестинцы и медики», — говорится в отчете. Всех задержанных пытали, многих арестовали прямо в больницах. Медикам сказали, что они нужны только для допросов и не обвиняются в преступлениях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала конфликта Израиль задержал 297 медицинских работников Газы. Точное число неизвестно. Независимая организация Healthcare Workers Watch утверждает, что арестованных 339. Среди них — ведущие хирурги и врачи крупнейших больниц Газы, задержанные лишь потому, что они палестинцы и спасали жизни других палестинцев.

ООН требует немедленного освобождения всех медиков. Задержания врачей нарушают все существующие международные законы и конвенции, в том числе те, что подписал и Израиль. По Женевским конвенциям медики должны быть защищены от любой агрессии. Их нельзя арестовывать и пытать.

Адвокат доктора Хуссама Абу Сафии заявил, что его подзащитного избивали и не оказывали ему медицинской помощи. Сам врач рассказал, что его били прикладами, морили голодом и держали в антисанитарных условиях. При этом к нему не допускали представителей Международного Красного Креста, нарушая еще одну конвенцию.

Два известных врача из Газы уже погибли в израильском плену. Израиль утверждает, что больницы якобы использовались в военных целях. Однако ООН заявила, что у Израиля нет доказательств — за последние полтора года Тель-Авив не удосужился привести хотя бы один аргумент или свидетельство в пользу своих утверждений.

Международные организации требуют расследования и наказания виновных. Израиль же пока — как и ранее до этого — игнорирует эти призывы.



