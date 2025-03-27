ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Израиль до смерти пытал врачей из Газы
Три врача и фельдшер были до смерти избиты в израильских тюрьмах, заявили правозащитники
Израиль до смерти пытал врачей из Газы
Израиль до смерти пытал врачей из Газы / Reuters
27 марта 2025 г.

Три врача и один фельдшер погибли в израильских тюрьмах от пыток и голода, сообщила правозащитная организация Physicians for Human Rights. По ее данным, всего около 150 медиков из Газы остаются за решеткой. Они подвергаются пыткам, избиениям, сексуальному насилию и унижениям. Заключенным не дают еды и медицинской помощи.

«Они арестованы просто потому, что они палестинцы и медики», — говорится в отчете. Всех задержанных пытали, многих арестовали прямо в больницах. Медикам сказали, что они нужны только для допросов и не обвиняются в преступлениях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала конфликта Израиль задержал 297 медицинских работников Газы. Точное число неизвестно. Независимая организация Healthcare Workers Watch утверждает, что арестованных 339. Среди них — ведущие хирурги и врачи крупнейших больниц Газы, задержанные лишь потому, что они палестинцы и спасали жизни других палестинцев.

ООН требует немедленного освобождения всех медиков. Задержания врачей нарушают все существующие международные законы и конвенции, в том числе те, что подписал и Израиль. По Женевским конвенциям медики должны быть защищены от любой агрессии. Их нельзя арестовывать и пытать. 

Адвокат доктора Хуссама Абу Сафии заявил, что его подзащитного избивали и не оказывали ему медицинской помощи. Сам врач рассказал, что его били прикладами, морили голодом и держали в антисанитарных условиях. При этом к нему не допускали представителей Международного Красного Креста, нарушая еще одну конвенцию.

Два известных врача из Газы уже погибли в израильском плену. Израиль утверждает, что больницы якобы использовались в военных целях. Однако ООН заявила, что у Израиля нет доказательств — за последние полтора года Тель-Авив не удосужился привести хотя бы один аргумент или свидетельство в пользу своих утверждений.

Международные организации требуют расследования и наказания виновных. Израиль же пока — как и ранее до этого — игнорирует эти призывы. 


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us