ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп принял извинения Зеленского
Трамп зачитал в Конгрессе письмо от украинского лидера, где тот выразил сожаление о неудачной встрече в Белом доме и готовность работать «под сильным руководством» президента США
Трамп принял извинения Зеленского
5 марта 2025 г.

Выступая перед Конгрессом, Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с предложением вернуться за стол переговоров после разногласий, возникших в ходе их встречи в Белом доме. В письме Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам «как можно скорее», а также подтвердил готовность подписать соглашение о добыче полезных ископаемых в удобное для США время.

Трамп отметил, что ценит этот шаг, и добавил, что получает «сигналы» о готовности к миру и от России.

Письмо стало примирением между США и Украиной после инцидента в пятницу, когда переговоры Трампа и Зеленского завершились публичной перепалкой в Овальном кабинете — и без подписания соглашения. А во вторник 4 марта американский президент объявил о приостановке военной помощи Украине.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что возобновление военной помощи возможно при налаживании диалога. По его словам, администрация Трампа ожидает от Киева шаги по восстановлению переговоров.

Зеленский также прокомментировал ситуацию в социальных сетях, выразив сожаление о неудачной встрече в Белом доме. Он подчеркнул, что Украина стремится к конструктивному взаимодействию и готова работать «под сильным руководством» Трампа для достижения устойчивого мира.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us