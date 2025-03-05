Выступая перед Конгрессом, Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с предложением вернуться за стол переговоров после разногласий, возникших в ходе их встречи в Белом доме. В письме Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам «как можно скорее», а также подтвердил готовность подписать соглашение о добыче полезных ископаемых в удобное для США время.

Трамп отметил, что ценит этот шаг, и добавил, что получает «сигналы» о готовности к миру и от России.

Письмо стало примирением между США и Украиной после инцидента в пятницу, когда переговоры Трампа и Зеленского завершились публичной перепалкой в Овальном кабинете — и без подписания соглашения. А во вторник 4 марта американский президент объявил о приостановке военной помощи Украине.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что возобновление военной помощи возможно при налаживании диалога. По его словам, администрация Трампа ожидает от Киева шаги по восстановлению переговоров.

Зеленский также прокомментировал ситуацию в социальных сетях, выразив сожаление о неудачной встрече в Белом доме. Он подчеркнул, что Украина стремится к конструктивному взаимодействию и готова работать «под сильным руководством» Трампа для достижения устойчивого мира.