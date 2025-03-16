В Женеве 17 марта состоится неформальная встреча лидеров Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Греческой администрации Южного Кипра, организованная генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В переговорах также примут участие три страны-гаранта — Турция, Греция и Великобритания.

Турецкие и греческие министры иностранных дел, Хакан Фидан и Йоргос Герапетритис, а также британский министр по делам Европы и Северной Америки Стивен Доэрти, представят свои страны на встрече.

По данным дипломатических источников, саммит не будет ни продолжением предыдущих переговоров, ни началом нового формального процесса. Основное внимание будет уделено обмену мнениями о перспективах урегулирования кипрского вопроса.

Президент ТРСК Эрсин Татар на прошлой неделе посетил Анкару, где обсудил предстоящие переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара и Северный Кипр подчеркивают, что греко-киприоты дважды отвергали планы ООН по объединению острова — в 2004 и 2017 годах. Они настаивают на признании существующей реальности, согласно которой на Кипре проживают два народа в двух разных государствах.

В 2021 году Татар заявил, что больше не будет обсуждать создание федерации с греческой частью острова, так как предыдущие попытки урегулирования в рамках параметров ООН не дали результата. Он подчеркнул, что Турецкий Кипр добивается признания суверенного равенства и международного статуса.

Решение о проведении расширенной встречи было принято во время неформального ужина Гутерриша с Татаром и президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом в Нью-Йорке в октябре 2024 года.

Конфликт на Кипре тянется уже несколько десятилетий. В 1974 году, после попытки греческого переворота с целью аннексии острова, Турция, как страна-гарант, ввела войска, чтобы защитить турецких киприотов. В результате в 1983 году была провозглашена ТРСК.

Греческая часть Кипра вступила в ЕС в 2004 году, в том же году она заблокировала план ООН по урегулированию конфликта.