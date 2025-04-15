Украина пригласила представителей Евросоюза посетить Киев 9 мая — в день, когда в Москве состоится ежегодный военный парад в честь окончания Второй мировой войны (с точки зрения РФ — «Великой отечественной»). Цель инициативы — продемонстрировать дипломатическое единство Европы с Украиной на фоне полномасштабной войны и противопоставить это торжествам в российской столице.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал приглашение на встрече с коллегами в Люксембурге, подчеркнув, что такой визит станет «знаком решимости и солидарности перед лицом самой масштабной агрессии в Европе со времен Второй мировой».

Планируется также встреча в Киеве с лидерами так называемой «коалиции желающих», чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины после возможного перемирия с Россией. По данным Politico, визит в украинскую столицу в мае может нанести будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. США не участвуют в данной коалиции, хотя президент Дональд Трамп, как известно, пытается продвигать соглашение о прекращении огня.

Глава Евродипломатии Кая Каллас призвала европейских лидеров отказаться от участия в праздновании 9 мая в Москве, назвав это неуместным в условиях продолжающейся войны. «Любое участие в парадах в Москве будет воспринято всерьез», — заявила она, добавив, что особенно нежелательно такое участие для стран — кандидатов на вступление в ЕС.

Российские власти, в свою очередь, пригласили в Москву на 80-ю годовщину Победы лидеров Китая, Индии, Бразилии, Сербии и Словакии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал слова Каллас «неуважением к памяти павших» и призвал отстранить ее от должности.