Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) Организации объединенных наций опубликовала доклад, в котором предупредила о том, что многие климатические изменения уже необратимы, но в будущем все может стать еще хуже.

Публикация объемом в 1300 страниц стала первой частью Шестого оценочного доклада МГЭИК, обобщающие выводы по которому ожидаются в 2022 году. Исследование опирается на 14 тыс. научных работ, вышедших за последние восемь лет, в нем приняли участие более 240 ученых из 66 стран.

Специалисты подтвердили заключение о том, что главная и неоспоримая причина климатических изменений и глобального потепления – человеческая деятельность. В последнее десятилетие средняя температура на Земле была на 1,09° C выше, чем во второй половине XIX века, и человек прямо ответственен за долю в 1,07° C – лишь 0,02° C приходятся на естественные причины.

«Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов душат нашу планету и подвергают опасности миллиарды людей. Глобальное потепление влияет на каждый регион на Земле, многие изменения становятся необратимыми. Мы должны действовать решительно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу», – прокомментировал отчет генсек ООН Антониу Гуттериш на своей странице в Twitter.

Последние пять лет были самыми жаркими в истории метеорологических наблюдений, а уровень Мирового океана сейчас повышается в три раза быстрее, чем в начале XX века, подчеркивают авторы.

В докладе МГЭИК говорится, что «многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет», а большое число изменений, которые уже начались, например, продолжающийся подъем уровня моря, будут «необратимыми на протяжении сотен тысяч лет».

Если в срочном порядке не сократить выбросы в атмосферу парниковых газов, то в ближайшие десятилетия будет невозможно ограничить повышение среднемировой температуры на 1,5° C или хотя бы 2° C, предупреждают эксперты.

Для оценки будущих показателей ученые рассмотрели пять сценариев:

– Выбросы углекислого газа начнут быстро снижаться прямо сейчас и выйдут на нулевой уровень вскоре после 2050 года

– Выбросы начнут снижаться медленно и достигнут нулевой отметки к 2075 году

– Выбросы останутся на текущем уровне в ближайшие 50 лет, после чего начнут снижаться

– Выбросы продолжат увеличиваться и вырастут в два раза к 2100 году

– Выбросы будут увеличиваться быстро и вырастут в два раза к 2050 году

Выяснилось, что во всех пяти случаях к 2040 году глобальная температура вырастет на 1,5° C, при этом потепление в Арктике и Антарктике будет происходить быстрее, чем на планете в среднем. При пятом сценарии уже к 2050 году лед в арктических водах в сентябре станет крайне редким явлением.

Эксперты заявили, что изменение климата затрагивает весь мир, и в ближайшие десятилетия во всех регионах оно станет еще более заметным. При повышении среднемировой температуры на 1,5° C увеличится количество волн аномальной жары, теплые времена года станут длиннее, а холодные – короче. При глобальном потеплении на 2° C жара превратиться в серьезную угрозу для здоровья людей и для сельского хозяйства.

Изменение климата приведет не только к повышению среднемировой температуры, но и к изменению других погодных параметров, что может вызвать увеличение количества наводнений, таяния ледников, изменения морских экосистем.

Ранее в 2018 году МГЭИК опубликовала доклад «Глобальное потепление на 1,5 °C», в котором отмечала, что планета уже страдает от глобального потепления на 1° C, потому необходимо ограничить потепление на уровне 1,5° C.