ПОЛИТИКА
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Беларусь: Год после президентских выборов и массовых протестов
За это время тысячи человек прошли через пытки и оказались на скамье подсудимых, сотни вынужденно уехали в другие страны, десятки чиновников и бизнесменов, связанных с президентом Александром Лукашенко, попали под санкции. Вспоминаем, как прошел год после оглашения итогов последних выборов главы государства. #Беларусь #протесты #Лукашенко
Беларусь: Год после президентских выборов и массовых протестов / Others
10 августа 2021 г.
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