Беларусь: Год после президентских выборов и массовых протестов

За это время тысячи человек прошли через пытки и оказались на скамье подсудимых, сотни вынужденно уехали в другие страны, десятки чиновников и бизнесменов, связанных с президентом Александром Лукашенко, попали под санкции. Вспоминаем, как прошел год после оглашения итогов последних выборов главы государства. #Беларусь #протесты #Лукашенко