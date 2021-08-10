Турция завершила первую фазу строительства флота беспилотников

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир опубликовал видеоролик испытаний беспилотных катеров, оснащенных ракетными комплексами L-UMTAS и Javelin. Они уже были задействованы во время морских учений в июне этого года. В скором времени турецкий оборонпром представит беспилотные катера, оснащенные легкими противолодочными торпедами. #Турция #флотбеспилотников #оборонпромТурции