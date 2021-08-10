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Всех жителей Уханя за неделю протестировали на COVID-19
В Китае новая вспышка коронавируса, и местные власти идут на решительные меры по предотвращению распространения болезни. Из 11,93 млн уханьцев положительный тест на COVID-19 оказался только у 9 человек
Всех жителей Уханя за неделю протестировали на COVID-19
Фото: AFP / AFP
10 августа 2021 г.

Практически все жители Уханя были вынуждены пройти тестирование на коронавирус, сообщает Xinhua. Процедура заняла неделю.

Власти Уханя, где в 2019 году впервые был обнаружен коронавирус нового типа, принимают усиленные меры по сдерживанию распространения болезни.

Заместитель генерального секретаря администрации Уханя Ли Тао распорядился провести массовое тестирование 11,3 млн жителей города в связи с ростом числа заражений COVID-19 и распространением нового дельта-штамма.

Тао добавил, что тест не делали только дети младше шести лет и студенты, уехавшие из города на время каникул. В результате тестирования было выявлено девять случаев заражения, всех заболевших госпитализировали.

По решению администрации, занятия во всех школах и образовательных учреждениях переведены в онлайн, а в кампусах университетов усилили медицинские осмотры.

В уханьском метрополитене также ввели повышенные меры безопасности: пассажиры обязаны носить маски, у них измеряют температуру, а передвижения контролируются с помощью специального кода.

Связанные с правительством КНР ученые признают, что китайские вакцины менее эффективны против новых штаммов коронавируса, но при этом отмечают, что они по-прежнему обеспечивают некоторую защиту.

В настоящее время в Китае используют только вакцины собственного производства, жители Поднебесной получили уже более 1,6 млрд доз препарата от COVID-19.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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