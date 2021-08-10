Анна Глизница – врач-терапевт московской поликлиники №115. Она работает с ковид-зараженными, ездит на выезды домой к пациентам. В декабре прошлого года девушка поинтересовалась у начальства о начислении «путинских выплат» за работу с инфицированными. После этого вопроса Анне, по ее словам, начали урезать зарплату. В интервью «TRT на русском» Анна Глизница рассказала о давлении со стороны руководства, коллег и свои цели – добиться справедливости.

Вы говорили, что проблемы на работе начались через пару дней после того, как Вы спросили про зарплату. Расскажите подробнее, что тогда происходило.

14 декабря 2020 года я обратилась за разъяснениями по поводу оплаты труда и нагрузки на врачей. В этот день я не работала и поехала в административный корпус городской поликлиники №115. Меня направили к заместителю главного врача Виталию Кваскову, но в ходе нашего диалога ответов на свои вопросы я не получила. Я подумала, что если ответ не дают, значит не хотят, чтобы я знала, что именно мне положено. Поэтому я вышла из его кабинета и решила написать письменное заявление на имя главного врача с теми же вопросами.

Что это были за вопросы? Как на них реагировал Виталий Квасков?

Меня интересовала нагрузка на врачей: сколько пациентов в день должен посещать терапевт на дому, так как в отделении требовали 30-35. Как оказалось позже, нагрузка по госзаданию в среднем 21 пациент. Также меня интересовала оплата труда. При переводе в новое отделение я начала работать с ковид-пациентами и хотела узнать, как будет начисляться выплата за работу с инфекцией.

Точные ответы я сейчас уже не вспомню, но суть сводилась к тому, что я должна работать так, как говорят в отделении, а как начислять зарплату, они сами знают. Ответ на свой вопрос по оплате труда я так до сих пор и не получила.

Вы написали об этом главврачу. Какой была реакция?

Я оставила обращение через приемную и реакции не видела. Но спустя два дня мне предоставили обращение пациента, которое было адресовано в департамент здравоохранения Москвы. Обращение было подано пациентом более месяца назад. Он жаловался, что врач, с которым поликлиника заключила договор, находился слишком далеко от его места жительства.

Моей фамилии в обращении вообще не было. Далее начались преследования со стороны администрации, препятствование в работе, недопущение к работе и так далее. При этом до моего заявления главврачу ничего подобного не было.

Можете рассказать подробнее про преследования? Как Вам это объяснили?

28 декабря меня принуждали подписать уведомление о необходимости писать объяснительную по обращению этого пациента. Но уведомление было без даты, без номера и без печати учреждения, поэтому я побоялась его подписывать, ведь документ могли оформить так, как им нужно. По закону я имею право не подписывать никакие бумаги. Однако, получив мой отказ, мне отказали в выдаче лекарственных препаратов для работы и необходимого снаряжения.

Спустя две недели – 19 января – меня вообще не допустили к работе, сказав, что я теперь работаю в другом отделении. Когда я сообщила главному врачу Игорю Трусову, что буду вынуждена обратиться за защитой своих прав в прокуратуру, он спросил меня, уверена ли я, что смогу после этого продолжить работу в учреждении. В связи с этим я написала заявление на увольнение, потому что подобные переводы незаконны. После моего заявления главный врач отозвал перевод и я осталась работать.

Далее – 12 апреля – после шести часов работы в защитном костюме без воды и отдыха во время моего обеда меня принудили к «совещанию», где заведующая филиалом Виктория Цуциева повышала на меня голос и отчитывала якобы за малое количество выполненных вызовов накануне. Их было 23, при средней норме нагрузки 21. Заведующая требовала увеличить число вызовов до 31. Если это сделать, то каждому пациенту придется уделять менее 20 минут с учетом дороги до его дома.

Я считаю, что в таких условиях невозможно качественно лечить людей. Потакать этим требованиям я отказалась, так как от моего осмотра и лечения зависят здоровье и жизни людей.

После этого Вы обратились в суд?

Когда я не получила часть зарплаты в январе и в феврале, я подала две письменные претензии к поликлинике №115 в качестве досудебного урегулирования конфликта. Так как на обе претензии я получила отказ, я подала заявление в суд 26 марта. На данный момент мы отстаиваем выплаты заработной платы в полном объеме.

До этого я обращалась в трудовую инспекцию по другим вопросам: работодатель не уведомляет меня, согласно закону, о суммах зарплаты и удержаниях; не выдает мне копии документов, связанных с моей работой; не оплачивает работу по совместительству и так далее.

Во всех ответах от трудовой инспекции говорилось, что я могу обратиться в суд, а сама инспекция выносит предостережение поликлинике о недопустимости нарушения трудового кодекса. Однако руководство поликлиники не выполнило предписания трудовой инспекции.

Расскажите про суд. Когда Вы решили, что пора? Обращались ли к юристам или правозащитникам на том этапе?

В суд я подала 26 марта, так как у нас истекал трехмесячный срок по закону. Выговор, который я обжаловала, бы составлен 28 декабря. Моими представителями в суде первой инстанции были мои родители. Они юристы, поэтому я долго не искала дополнительной юридической помощи.

Ответчик – представитель поликлиники – явился только на второе заседание. И то он не предоставил никаких документов и попросил отложить рассмотрение дела. На следующем заседании, уже в мае, суд привлек третьим лицом профсоюз поликлиники №115. Примечательно, что председатель этого профсоюза подписывала сфабрикованные документы. Но на следующее заседание представитель профсоюза не явился и дело рассмотрели без него.

В материалах дела есть все доказательства незаконности действий руководства поликлиники: и незаконность выговора, и незаконность лишения части зарплаты, и то, что документы поликлиники утратили силу в 2019 году и так далее. Однако суд не принял их во внимание и вынес решение не в мою пользу.

Поэтому я подала апелляцию и далее опубликовала свою историю на личной странице в Instagram, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме и не дать «замять» это дело.

Отношение руководства поликлиники как-то изменилось к Вам после публикации истории?

Из руководства я сейчас контактирую только с заведующим своего отделения. Отношения не изменились: как были натянутые, так и есть. Но вот от некоторых коллег врачей появились критикующие комментарии в Instagram с ложной информацией, хотя мы всегда прекрасно общались.

Можете привести пример?

Один из докторов пишет, что я делаю 15 вызовов в день. Это ложь.

Были те, кто поддержал Вас? Хотя бы непублично?

Нет, большинство коллег игнорирует эту ситуацию, думаю, ждут решения суда.

Слушание по апелляции уже назначено?

Да, на 16 августа в Мособлсуде.

Опишите, какие чувства у Вас вызывает вся эта ситуация?

Конечно, я испытываю непонимание и даже шок. Почему деньги, которые выделяются государством на мою заработную плату, теряются на уровне поликлиники? Зачем местное руководство подрывает доверие к государственным учреждениям?

Мне непонятно, почему департамент здравоохранения Москвы «закрывает глаза» на незаконные действия руководства поликлиники №115. Почему не проведены проверки ни по одному из моих заявлений в департамент по нарушению моих прав? Почему в моем трудовом договоре прописан несуществующий документ? Почему удержания зарплаты производят по документу, утратившему силу два года назад? Почему поликлиника не знакомит сотрудников с локальными актами и не согласовывает их с профсоюзом? У меня также вызывает шок, почему суд признает все это законным.

Я пытаюсь отстоять свое право на заработную плату в полном объеме уже больше полугода и продолжаю этим заниматься, по-прежнему работая в поликлинике. За последние несколько дней мне написали десятки бывших врачей, у которых была похожая ситуация, после чего они оставили профессию. Мне жаль, что из-за незаконных действий отдельных лиц наша система здравоохранения теряет дипломированных сотрудников, которые посвятили медицине много лет и сил и которые могли бы принести много пользы для наших граждан.

Планируете ли Вы в будущем, например, заняться в том числе защитой прав медсотрудников?

О защите прав медработников пока я не задумывалась, так как, судя по моей практике, ни в трудовой инспекции, ни в департаменте здравоохранения Москвы, ни в Министерстве здравоохранения не реагируют на нарушения трудового законодательства.

Как Вы думаете, какие изменения в этой сфере не помешали бы?

Я думаю, что многие проблемы бы решились, если бы профсоюзы при учреждениях работали должным образом, были на стороне сотрудников и отстаивали интересы работников. В моем случае профсоюз при поликлинике №115 согласовал сфабрикованный локальный акт.

Кроме того, в этом локальном акте содержится незаконный пункт, ухудшающий положение работника по сравнению с трудовым законодательством.

Председатель профсоюза Татьяна Жигунова подписывает решение комиссии о неначислении части заработной платы. А также профсоюз поликлиники №115 проигнорировал повестку в суд первой инстанции, хотя был привлечен судом как третье лицо.

Если бы профсоюз выполнял свою функцию, то мне не пришлось бы отстаивать свою заработную плату в суде.

Как Вы представляли себе свою будущую работу до трудоустройства или при поступлении в университет? Рискну предположить, что эти представления явно отличались от того, с чем Вы столкнулись.

Безусловно, я представляла себе будущую работу иначе, в частности отношение к сотруднику. Профессия врача всегда была одной из самых уважаемых профессий и я даже не могла подумать, что мне придется судиться за свои честно заработанные в государственном учреждении деньги.