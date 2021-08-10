Работники министерства цифрового развития Камчатки во время мониторинга системы пресекли попытку установки программного обеспечения (ПО) для майнинга криптовалюты на компьютеры правительства, сообщила пресс-служба правительства края.

На автоматизированные рабочие места сразу нескольких госслужащих под их же учетными записями пытались установить специальное ПО для майнинга криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8.

В правительстве региона заявили, что обнаруженные программы могли поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства Камчатского края, «в том числе создав опасность заражения компьютеров и серверного оборудования криптоджекингом – компьютерным вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют».

Кроме того, такое ПО очень энергоемко, и добыча криптовалюты могла привести к обесточиванию всех систем правительства Камчатки.

Министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев заверил, что сейчас система безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры местного правительства находится под пристальным контролем специалистов для выявления возможных противоправных и вредоносных действий.

«Сегодня очень велики риски использования вредоносного ПО для взлома информационных систем госорганов, работа по созданию нелегальных приложений поставлена на поток. Это накладывает дополнительные обязательства по созданию защищенного контура, который оградит от возможных кибератак на вычислительную сеть правительства. Угроза реальна, и случаи вмешательства вредоносного кода в информационную инфраструктуру не единичны», – отметил он.

Материалы проверки были переданы в УФСБ РФ по Камчатскому краю.