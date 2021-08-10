ПОЛИТИКА
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Какими были леса Турции до пожаров и как выглядят сейчас?
Леса Турции с высоты птичьего полета. На видео засняты одни и те же склоны и побережья до пожаров и после. Возгорания начались 29 июля. 9 августа министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли заявил, что 267 из 270 очагов потушены или локализованы, пожары не представляют угрозы ни одному населенному пункту. #Турция #лесныепожары #лес
Какими были леса Турции до пожаров и как выглядят сейчас? / Others
10 августа 2021 г.
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