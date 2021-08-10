В городе Сен-Лоран-Сюр-Севр (департамент Вандея на западе Франции) убили 60-летнего настоятеля монашеской Конгрегации монфортанцев (SMM) Оливье Мэра, сообщил глава МВД Франции Жерар Дарманен.

Тело было найдено жандармерией после признания в содеянном 40-летнего гражданина Руанды Эммануэля Абайсенга, который также является главным подозреваемым в умышленном поджоге памятника истории – старинного кафедрального собора Петра и Павла в Нанте 18 июля 2020 года.

Ранее мигрант-католик помогал местной епархии на добровольных началах и запирал собор по вечерам. Абайсенга, живущий во Франции с 2012 года, сдался полиции.

После поджога было принято решение о его выдворении. Одновременно руандиец был помещен под контроль правоохранительных органов. Министр Дарманен объяснил в твиттере, что его не могли выдворить до снятия этого контроля.

После этого Эммануэль Абайсенга перебрался из Нанта в Сен-Лоран-Сюр-Севр, где его приютил Оливье Мэр. Сенатор от Вандеи Брюно Ретэйо уточнил, что отец-настоятель поселил его при церкви из милости, мужчина жил у священника несколько месяцев.

Источник Le Figaro, близкий к следствию, уточнил, что Мэр был зарезан ножом.

После поджога собора было обнаружено письмо Абайсенга, в котором он писал о личных проблемах и об обиде на нескольких человек, которые ему недостаточно помогали, как сообщал прокурор Нанта. Близкие убитого священника рассказали, что Абайсенга был в ужасе от перспективы вернуться в Руанду.

Издание La Croix писало, что подозреваемый в убийстве отличался крайней психологической хрупкостью, которую усугубили десять месяцев ареста, и что он был абсолютно растерян.

Расстройство было даже официально подтверждено в ходе расследования поджога церкви. О том, что руандиец страдает психическими заболеваниями, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Абайсенга был госпитализирован в психиатрическое отделение больницы Нанта в июне-июле нынешнего года.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен назвала случившееся «полным провалом» государства и главы МВД лично, поскольку обвиняемого в поджоге неуравновешенного человека не выдворили из страны и он получил возможность совершить новое преступление.

26 июля 2016 года в церкви городка Сент-Этьен-дю-Рувре прямо во время литургии был убит 85-летний Жак Амель. В настоящее время в Ватикане проходит канонический процесс его беатификации.