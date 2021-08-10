Саммит «Крымской платформы» станет отправной точкой для возвращения аннексированного Россией полуострова, заявили в интервью Anadolu депутат Верховной Рады Украины Рустем Умеров и член Меджлиса крымскотатарского народа доцент Гаяна Юксель.

По словам Умерова, «Платформа» – это новый формат, созданный для «усиления международного давления на Россию».

«Долгосрочная и конечная цель платформы – вернуть Крым под контроль Украины. Саммит пройдет на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел, парламентариев и экспертов. По итогам мероприятия планируется подписать декларацию о проблемах, вызванных временной российской оккупацией», – отметил он.

Умеров отметил, что на сегодняшний день свое участие в предстоящем саммите подтвердили представители свыше 30 стран.

«И это число растет день ото дня. Создание международной платформы по деоккупации Крыма поддержали многие страны, в том числе министры иностранных дел G7. Список участников не разглашается, потому что Россия угрожает и шантажирует страны, чтобы те не присоединялись к «Платформе», – отметил политик.

При этом депутат Верховной Рады выразил благодарность Турции за поддержку территориальной целостности Украины и участие турецких официальных лиц в саммите.

«Две страны имеют общие интересы в контексте безопасности Черного моря. Также необходимо восстановить безопасность судоходства в регионе, в частности в вопросе распространения действия международного морского права в Черном и Азовском морях. Ситуация в Крыму ухудшается день ото дня из-за усиливающейся милитаризации, и это может стать проблемой для стран за пределами Черноморского региона», – добавил Умеров.

В свою очередь Гаяна Юксель напомнила, что саммит платформы состоится за день до празднования 30-летия независимости Украины, т.е. 23 августа.

«Мы, как жители Крыма, рассматриваем эту «Платформу» в качестве отправной точки, после которой начнется настоящая работа», – сказала она.

По ее словам, есть два пути для освобождения Крыма: военный и дипломатический, Украина выбрала дипломатический.

«Исходя из этого, Украина предпринимает соответствующие шаги, и «Платформа» является частью этого направления. Ожидаем широкого участия в ней и, в конечном итоге, освобождения Крыма», – отметила доцент.

Член Меджлиса крымскотатарского народа указала также на особую значимость участия в мероприятии Турции.

«С одной стороны, Турция – соседнее государство, а с другой – братский народ для крымских татар. Кроме того, Турция является страной Черноморского региона, а значит, играет важную роль в вопросе безопасности Черного моря», – добавила Юксель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский полуостров никогда не будет «русской территорией», а его возвращение под контроль Киева – это лишь вопрос времени