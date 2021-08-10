Депутат Законодательного собрания Камчатского края от «Единой России» и миллиардер Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова его представителя Ольгу Струченко.

«Узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», – сказал Редькин.

Политик также пообещал приостановить свое членство в правящей партии «Единая Россия» и снять свою кандидатуру с выборов.

Уголовное дело об убийстве 30-летнего мужчины (ч.1 ст. 105 УК) было возбуждено 6 августа. По версии регионального управления Следственного комитета, вечером 2 августа на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого местному жителю было «причинено огнестрельное ранение», в результате чего он скончался в больнице.

Как пишет Meduza со ссылкой на «Камчатка Информ», пуля, извлеченная из тела погибшего, была выпущена из карабина, принадлежавшего Редькину. При этом сам депутат в момент происшествия, возможно, был пьян. Издание «Кам 24» писало, что он приехал на свалку, чтобы поупражняться в стрельбе. Источники «Камчатки Информ» сообщали, что Редькин «в состоянии сильнейшего алкогольного срыва ездил по поселку и стрелял из карабина с прицелом».

Какую статью вменяют Редькину, неясно. Агентство «Кам 24» со ссылкой на источник писало, что депутата могут обвинить в причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). По этой статье максимальное наказание составляет два года лишения свободы. 10 августа бизнесмен был задержан, меру пресечения ему выберут 11 августа.

Игорь Редькин занимает 20 место в списке богатейших госслужащих по версии Forbes. Он является совладельцем нескольких рыбопромышленных и авиационных предприятий, в частности, фирм «Витязь-Авто» и «Витязь-Аэро».

За последние три года он задекларировал более ₽1,5 млрд. Его доход за 2020 год, согласно последней декларации, составил почти ₽315 млн.

Ранее в отношении депутата городского совета Мелеуза (республика Башкортостан) от Коммунистической партии РФ Александра Котелевскего выдвинули обвинение в убийстве 38-летнего инвалида. По версии следствия, мужчины поссорились во время застолья.