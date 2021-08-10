Эта зависимость сокращает жизнь человека на целых 10 лет. Она приводит к развитию раковых заболеваний ротовой полости, верхних органов дыхания, легких. Вызывает уродства детей в утробах зависимых матерей... Речь идет о пандемии курения.

В топ-10 самых «курящих» стран входят Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. На эти страны приходится аж ⅔ всего курящего контингента во всем мире.

Вред из табакерки

Все формы употребления табака вредят здоровью, безвредной дозы не существует. Наиболее распространенная форма употребления табака – курение сигарет. Другие формы – кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный табак, трубочный табак, биди, кретек и др.

Итак, активное курение – это никотиновая зависимость, а также повышенный риск развития и смертности от следующих патологий:

– сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, инсульты, инфаркты)

– хронические болезни легких (ХОБЛ, астма)

– раковые заболевания (рак полости рта, трахеи, бронхов, тканей шеи, легких)

– инфекционные заболевания (туберкулез, менингит, пневмонии)

– психические отклонения (психозы, шизофрения)

А также это огромные экономические затраты на борьбу с курением, медицинскую помощь курильщикам, в том числе для лечения последствий курения.

Пассивное курение (когда кто-то курит рядом и человек вынужден дышать продуктами курения другого человека):

– причина смерти примерно 1,2 млн некурящих людей во всем мире, причем многие из них – дети

– почти половина всех детей в мире регулярно дышат табачным дымом в общественных местах, ежегодно 65 000 детей гибнет от болезней, ассоциируемых с воздействием вторичного табачного дыма

– 16,4% случаев смерти от инфекций нижних дыхательных путей среди детей в возрасте младше 5 лет

– 8% случаев смерти от инфекций нижних дыхательных путей среди детей в возрасте 5-14 лет

– повышенный риск СВДС – синдрома внезапной детской смертности у грудных детей

– внутриутробное воздействие табака => повышенный риск выкидышей, мертворождений и других осложнений беременности

Электронные сигареты: отличие от обычных, «профиль безопасности»

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН), они же электронные сигареты, – изделия, в которых присутствует жидкость. Во время курения жидкость нагревается и образуется аэрозоль, его-то и вдыхает потребитель.

Электронные сигареты не содержат табака, но многие из них содержат никотин. Даже безникотиновые сигареты, как выяснялось, все же содержали никотин. И в этом основной вред электронных сигарет. Долгосрочные эффекты их использования пока до конца не изучены, а потому заявлять об их безопасности некорректно.

Изделия на основе нагревания табака(ИНТ)

ИНТ, как и другие табачные изделия, по определению токсичны и содержат канцерогены. Действие ИНТ основано на нагревании табака или активировании устройства, содержащего табак, что сопровождается образованием аэрозолей с никотином и токсичными химическими соединениями. Примерами таких изделий являются iQOS, Ploom, glo и PAX.

Потребители ИНТ подвергаются воздействию токсичных химических веществ, многие из которых вызывают рак. На данный момент нет доказательств того, что эти изделия являются менее вредными по сравнению с обычными сигаретами.

Бросить курить с помощью электронных сигарет: перспективы метода, эффективность, безопасность

В Великобритании недавно была принята необычная программа по борьбе с курением: суть ее в том, что обычные сигареты заменяют электронными. И это, по предположениям, поможет людям бросить курить. Исследование будет проведено в центрах для бездомных людей, коим выдадут бесплатные стартовые пакеты для электронных сигарет. Проект возглавляется Лондонским университетом South Bank в сотрудничестве со многими другими университетами.

«Это первое в мире исследование подобного рода», – говорит Профессор Линн Докинз из университета South Bank.

Марк Оутс, директор группы по защите прав потребителей «We Vape», сказал: «У бездомных обычно есть проблемы со здоровьем, а курение – это чуть ли не худшее, что человек может сделать со своим телом, поэтому заставить этих людей бросить курить должно быть приоритетом, раз мы заботимся об их благополучии».

Он также добавил: «Вейпинг известен как лучший способ бросить курить, он как минимум на 95 процентов безопаснее, чем курение, и является очевидным ответом на то, что Англия достигнет цели по запрету табачного дыма к 2030 году».

Конец Marlboro?

Примечательно, что с призывом запретить табак в стране выступил Яцек Ольчак, глава известной табачной компании Philip Morris International.

«К сигаретам следует относиться так же, как к автомобилям на бензине, и запретить их в ближайшие 10 лет, – заявил он. – Мы можем увидеть мир без сигарет. И чем скорее он таким станет, тем лучше».

Ранее компания Philip Morris столкнулась с волной осуждения за то, что выделила 1 млрд фунтов стерлингов для производителя лекарств Vectura – фирмы, которая поставляет лекарства для борьбы с заболеваниями, вызванными курением. «Нонсенс!» – скажете вы. Точно так же отреагировал и народ: как может крупнейшая табачная компания проводить сделки с производителем лекарств для борьбы с курением? Активисты даже обратились к государству с просьбой аннулировать сделку.

Однако главы Philip Morris настаивают на том, что сделка с Vectura является частью их цели стать «оздоровительной компанией». Они заявили о своих амбициях в «обеспечении будущего, свободного от курения». Победу в борьбе с курением табачный магнат видит в замене обычных сигарет на электронные.

«Марка Marlboro исчезнет. Лучший выбор для потребителей – перестать курить, но если они не могут этого сделать, то наилучшая ближайшая альтернатива – перейти на другие продукты, которые лучше сигарет», – заявил Ольчак.

А ВОЗ и ныне против

Британская затея на первый взгляд кажется перспективной, однако Всемирная Организация Здравоохранения с этим не согласна.

«В мире до сих пор курят более 1 млрд человек. И поскольку продажи сигарет упали, табачные компании упорно продвигают новую продукцию, в частности, электронные сигареты и изделия из нагреваемого табака, и оказывают нажим на правительства, чтобы ограничить их регулирование. Цель проста: чтобы еще одно поколение оказалось на крючке у никотина. Мы не можем этого допустить», – уверен Глобальный посол ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями и травматизмом и основатель Благотворительного фонда Блумберга Майкл Блумберг.

В докладе ВОЗ 2021 г. впервые приводятся новые данные об электронных системах доставки никотина (ЭСДН). Производящие такие изделия табачные и смежные компании нередко продвигают их среди детей и подростков за счет многотысячного ассортимента вкусовых добавок и вводящих в заблуждение заявлений о продукции.

ВОЗ обеспокоена тем, что дети, употребляющие такую продукцию, в будущем почти в 3 раза чаще прибегают к табачным изделиям.

«Никотин вызывает сильную зависимость. ЭСДН причиняют вред и должны регулироваться более эффективно, – отметил Гендиректор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. – Там, где они не запрещены, правительствам следует выработать надлежащую политику по защите своего населения от ущерба, наносимого ЭСДН, и предупреждению их попадания в руки детей, подростков и других уязвимых людей».

В настоящее время продажа ЭСДН запрещена в 32 странах. Еще 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение, а в 84 странах они никак не регулируются и не ограничиваются.

Директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья д-р Рюдигер Крех отмечает сложности, связанные с регулированием такой продукции: «Часть изделий преподносятся как «безникотиновые», но на поверку содержат этот вызывающий привыкание компонент. Отграничить никотинсодержащие изделия от безникотиновых и даже от некоторых табачных изделий бывает почти невозможно. Это один из приемов, используемых промышленностью для саботажа и снижения эффективности мер по борьбе против табака».

Меры по борьбе против табака и ЭСДН

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) предприняла ряд мер по борьбе с курением «MPOWER», которые включают 6 стратегий:

– мониторинг потребления табака и политика его предупреждения

– защита людей от табачного дыма

– обеспечение доступности помощи для прекращения употребления табака

– размещение предупреждений об опасностях, связанных с табаком

– контроль за соблюдением запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий

– повышение налогов на такую продукцию

Основное внимание специалисты уделяют здоровью молодежи: доказано, что если человек не курил до 25 лет, то и в будущем он вряд ли закурит.

«Обеспечение того, чтобы молодые люди не курили до 25 лет, приведет к радикальному снижению уровня курения для следующего поколения», – говорит Марисса Рейцма, научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья.

Клетка или пряник?

Житель Турции Ибрагим Юсель решил заточить себя в клетку ради отказа от курения. Точнее, свою голову – «клетку» он смастерил из медной проволоки наподобие шлема от мотоцикла. Ключи от «клетки» он отдает родным, сам снять ее не может. Такое радикальное решение мужчина принял после того, как его отец-курильщик скончался от рака легких.

А в России часть депутатов предлагают политику «пряника», как об этом сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин: «Мы говорим о позитивном мотивировании. Как, например, сейчас введен кешбэк за фитнес. Вот и в плане антитабачной кампании мы хотим говорить: «Вот, Вася, который не курит, получил два дня оплачиваемого дополнительного отдыха».

Как победить табачную пандемию?

Курение стало глобальной проблемой, а борьба с ним – вечной дилеммой. Словно мутирующий вирус, оно приспосабливается ко все новым и новым мерам борьбы и продолжает выживать. А уж его переносчик – табачный бизнес – цветет и пахнет.

Многое делается для борьбы с этой напастью, многое еще предстоит сделать. Возможно, в скором времени место табачных изделий займут электронные. Возможно, это меньшее зло, чем обычные сигареты, но... все же зло.

Возможно, шаги на пути к «будущему, свободному от курения», нужно делать постепенно и не торопясь. Возможно, это будущее увидят уже наши внуки и правнуки.

А пока берегите себя и своих близких. И не болейте!