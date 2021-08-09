Обещала или нет?

В российском сегменте телеграмма, с подачи известного канала «Незыгарь», появилось сообщение, что во время своего визита в США лидер белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская встретилась с представителями Белорусской Автокефальной Православной Церкви и якобы пообещала поднять вопрос об автокефалии перед патриархом Варфоломеем.

Однако эксперты считают, что, скорее всего, это вброс и об автокефалии никто даже не заикался. Дело в том, что сама встреча с представителями БАПЦ произошла в Церкви Кирилла Туровского в Нью-Йорке, которая представляет собою и собственно православный храм, и культурно-политический центр белорусской диаспоры. Говорят, что Тихановская была именно в зале приемов центра, а в храм поднялась лишь на исполнение национально-религиозного гимна «Магутны Божа» (Господь Всемогущий).

Более того, сами представители Церкви вроде бы были против визита Тихановской, а согласование ей дал епископ БАПЦ Святослав Лонгин в обход местного церковного совета. При этом сам Лонгин вообще даже не проживает в США.

Что представляет собой БАПЦ?

Белорусская Автокефальная Православная церковь возникла в 1920-е гг. во времена распада Российской империи. Одно время она была достаточно многочисленной, однако сталинские репрессии почти на корню уничтожили БАПЦ. Второе дыхание Церковь получила во времена Второй мировой войны. Религиозная политика Третьего Рейха была значительно либеральнее Советского воинствующего атеизма.

На данный момент БАПЦ – это несколько десятков общин в белорусской диаспоре и буквально одна община на территории самой Беларуси. То есть это крайне малочисленная религиозная организация, сопоставимая в православном мире с осколками истинно-православных церквей России, Турецкой православной автокефальной церковью, Балканскими старостильными церквями и Черногорской православной церковью. Фактически это религиозный маргинес. Для автокефалии этого мало. Томос дается мейнстримной церкви.

Украина смогла добиться автокефалии, поскольку там были две мощные непризнанные церкви, каждая из которых превосходила по количеству прихожан некоторые Поместные церкви, в том числе и национальные. Определенные перспективы имеются и у Северной Македонии, поскольку там есть очень большая национальная непризнанная церковь. Однако у Черногории и Беларуси на нынешнем этапе шансы на получение Томоса крайне малы. И причина в первую очередь в том, что его просто некому давать. С одной стороны, есть мощная община Сербской, а с другой – Русской Церкви, соответственно.

Предпосылки к автокефалии

Однако если со временем, чисто гипотетически, ситуация изменится, то можно будет всерьез говорить о Томосе для Минска или Подгорицы. Ведь канонические предпосылки для этого имеются. Когда патриарх Варфоломей предоставлял Томос Украине, было принято одно важное решение – отмена акта о временном управлении Киевской митрополией Московским патриархатом от 1686 года. В каноническом плане территория Киевской митрополии включала в себя земли не только нынешней Украины, но и Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Отменив акт, патриарх Варфоломей вернул Киевскую митрополию под свою юрисдикцию. Украинцы обратились за Томосом и реализовали свой шанс на автокефалию. Белорусы еще нет, но такая возможность для них остается. Так сказать, «окно открыто».

Однако одних канонических причин мало для получения автокефалии, необходима еще политическая воля. Понятно, что, пока у руля Александр Лукашенко, говорить о какой-либо автокефалии просто бессмысленно. Но даже после его ухода будет недостаточно одного решения президента, будь это Светлана Тихановская либо кто-то еще, и согласия Парламента. Главное, чтобы был запрос общества на это, то есть самих людей. В Украине такой запрос был, что зафиксировано как социологами, так и количеством паствы непризнанных УПЦ КП и УАПЦ.

В Беларуси сейчас доминирующую роль играет Белорусская Православная Церковь Московского Патриархата. Она де-факто поддерживает Александра Лукашенко, хотя на публику пытается делать вид, что она вне политики. Минский митрополит Вениамин (Тупеко) полностью повторяет путь своего киевского коллеги митрополита Онуфрия (Березовского) в плане потери доверия и влияния в стране. Как только режим Лукашенко падет, БПЦ МП ожидает такое же падение рейтингов, как и УПЦ МП после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Однако специфика религиозного сознания белорусов отличается от украинской, и если в Киеве, разочаровавшись в Московской церкви, пытались построить свою, национальную церковь, то в Минске такого запроса нет. Там разочарование канализируется путем перехода в римо-католицизм. Сказывается разный исторический бэкграунд. Минск в отличие от Киева никогда не был мощным религиозным центром, там не было своей интеллектуальной школы по типу могилянцев. Но, с другой стороны, в коллективной памяти белорусов нет негативного образа католиков. Поскольку положение белорусов в Речи Посполитой отличалось от украинцев. Южные земли входили в состав Польской короны и страдали от ее религиозной экспансии. Северные, белорусские земли были в составе Великого Княжества Литовского, религиозный пыл которого был значительно умереннее и, соответственно, не вызывал такой жесткой ответной реакции. Короче говоря, там, где разочаровавшийся в Московском патриархате украинец пойдет строить собственную национальную православную церковь, белорус просто уйдет к католикам.

Кому это выгодно?

Теоретические и канонические предпосылки для автокефалии Белорусской Церкви, конечно же, есть, но их недостаточно для получения Томоса. Национальный характер белорусов не требует от них в обязательном порядке иметь собственную православную церковь. Более того, пребывая в плену российской пропаганды относительно украинской автокефалии, значительная часть белорусов просто не хотят идти на такой шаг, боясь конфликтов, которые непременно появятся при попытке переформатирования религиозного ландшафта. Так что пока вопрос о Томосе для Минска – это лишь умозрительный, теоретический конструкт.

Однако раскрутка данной темы именно со стороны российских анонимных телеграмм-каналов сама по себе представляет интерес. Складывается ощущение, что Москва сама пытается подтолкнуть Светлану Тихановскую в сторону сложной религиозно-геополитической темы. Для белорусской национал-демократической оппозиции, конечно же, очень важно нивелировать влияние России и деконструировать любые общественные институты, с нею связанные. Но вот путинская и лукашенковская пропаганда вмиг используют эту тему и будут на голубом глазу рассказывать гражданам о том, что Тихановская хочет довести Беларусь до религиозной войны и отбирать храмы у верующих. А дальше последует уже ритуальное: «Вы что, хотите как в Украине?»

P.S. Хотя все больше белорусов и россиян публично говорят, что хотят как в Украине. Хотят свободы, отсутствия цензуры, сменяемости власти и прочих благ демократического общества.