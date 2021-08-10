Многофункциональный российский истребитель-бомбардировщик поколения 4++ Су-34 не оборудован бортовой системой спутниковой навигации, написал в своем Facebook российский политический деятель, авиаинженер Виктор Алкснис.

Бывший депутат Государственной думы РФ рассказал, что обратил внимание на озаглавленный как «Су-34 ВКС РФ за несколько секунд до удара КАБ-500КР по мосту через Евфрат в сирийской Ракке» пост в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Изучив фотографию, на приборной панели самолета Алкснис обнаружил популярный туристический навигатор Garmin eTrex Venture HC стоимостью около 10 тысяч рублей.

«Судя по этой фотографии, многофункциональный российский истребитель-бомбардировщик поколения 4++ Су-34 не оборудован бортовой системой спутниковой навигации и летчики вынуждены покупать для ведения боевых действий в Сирии туристические навигаторы за свой счет», – делает вывод Алкснис.

«Зачем тогда нужна широко разрекламированная российская система спутниковой навигации ГЛОНАСС? Как обеспечивается применение высокоточных видов оружия, если для них нужны точные координаты?» – добавил эксперт, назвав размещение нештатного оборудования грубым нарушением авиационной безопасности.

О проблемах с навигацией Су-34 известно давно. Еще в 2012 году комиссия главкомата ВВС и департамента вооружения подготовила заключение на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, указав, что все поставленные в войска самолеты имеют значительные дефекты, препятствующие их полноценному боевому применению. Су-34 уже тогда вызывали нарекания у экипажей, которые вынуждены каждый полет бороться с недоработками. Кроме того, в 2015 году издание Jalopnik обратило внимание на то, что портативные GPS-системы типа Garmin установлены и на фронтовых бомбардировщиках Су-24.