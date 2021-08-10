Турецкие производители одежды намерены к концу текущего года довести экспорт своей продукции до рекордной отметки в $19 млрд, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные Союза экспортеров готовой одежды Стамбула (İHKİB).

Организация продолжает проводить интенсивную рекламную кампанию в Европе и США с целью использования возможностей, возникающих при изменении цепочки поставок на фоне пандемии, а также организовывать встречи экспортеров с иностранными покупателями.

«Экспорт готовой одежды из Турции в январе–июле 2021 года достиг $11,7 млрд, и все надежды связаны с предстоящими пятью месяцами», – сказал руководитель İHKİB Мустафа Гюльтепе.

Сектор готовой одежды близок к тому, чтобы в текущем году обновить зарегистрированный в 2014 году рекорд в размере $18,7 млрд, добавил глава İHKİB.

«Если оценивать итоги семи месяцев текущего года, то показатели демонстрируют такие же результаты, как и в 2014 году. Возлагаем большие надежды на последующие пять месяцев. Иногда мы даже не успеваем идти в ногу со спросом. İHKİB проводит интенсивную рекламную кампанию за рубежом, чтобы обеспечить непрерывность растущего интереса к нашей стране. Турецкие производители занимают достойное место на всех престижных выставках. В конце этого года мы обеспечим участие наших экспортеров в 10 ведущих выставках моды в таких странах, как США, Россия и Франция», – указал Гюльтепе.

Недавно в Стамбуле состоялась встреча представителей компаний-производителей нижнего белья. «Покупатели из Испании, Италии, Польши, России, Украины и Литвы провели продуктивные встречи с представителями турецких компаний. До конца года мы организуем еще четыре торговые делегации. Текущие показатели вселяют надежду на достижение в этом году небывалого рекорда по объемам экспорта – $19 млрд. İHKİB использует все свои возможности для достижения цели», – отметил глава союза.

В начале августа министр торговли Турции Мехмет Муш заявил, что экспорт из Турецкой Республики достиг рекордных показателей, писалTRT на русском. В январе-июле 2021 года экспорт вырос до $121,4 млрд – это на 35% выше показателей 2020 года и на 16,4% больше показателей 2019 года. Годовой объем экспорта впервые за годы существования Турецкой Республики превысил $200 млрд.